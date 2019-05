O tenista Stefanos Tsitsipas é o primeiro finalista do Estoril Open 2019.

O grego perdeu o primeiro set da meia-final contra o belga David Goffin, por 3-6, mas virou o jogo com um duplo 6-4.

O jovem Tsitsipas, número 10 do mundo, fica à espera do vencedor do jogo entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e o uruguaio Pablo Cuevas.