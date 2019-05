Ciclone Fani já fez 15 mortos na Índia e Bangladesh

Pelo menos 15 pessoas já morreram na Índia e no Bangladesh na sequência do ciclone Fani, uma tempestade tropical que está a atingir a zona do Golfo de Bengala, informaram as autoridades daqueles países asiáticos.

O ciclone Fani, que chegou na sexta feira ao leste Índia, é considerado pelas autoridades como a pior tempestade das últimas duas décadas a atingir aquela região do sul da Ásia.

A tempestade começou por atingir na sexta-feira o estado indiano de Odisha, arrancando árvores e postes elétricos e destruindo as tradicionais cabanas com tetos de palha.

Durante este sábado, o Fani atravessou o estado indiano de Bengala e dirigiu-se para nordeste, em direção ao Bangladesh, tendo, segundo as autoridades, vindo a perder força e a transformar-se numa tempestade ciclónica.

Segundo as televisões e jornais do Bangladesh, citadas pela agência Associated Press (AP), o ciclone Fani já fez, pelo menos, seis vítimas mortais na zona sudoeste do país.