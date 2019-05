I Liga

Benfica começa a sofrer e acaba a golear

04 mai, 2019 - 16:45 • Inês Braga Sampaio

Benfica 5-1 Portimonense. Os algarvios gelaram a Luz com um golo de Tabata, já na segunda parte. Porém, o Benfica reagiu e, com Rafa Silva em grande e a aproveitar erros individuais do adversário, deu a volta ao marcador. Depois do "bis" de Rafa, veio o de Seferovic e, perto do final, Jonas colocou a cereja no topo do bolo. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.