Bas Dost regressa aos convocados do Sporting

Bas Dost está de regresso aos convocados do Sporting, para a visita ao Belenenses, a contar para a 32.ª jornada do campeonato.

O holandês não joga há cerca de dois meses, desde 15 de março, quando foi titular frente ao Santa Clara, na jornada 26. O treinador do Sporting, Marcel Keizer, tem sido cauteloso com a reintegração de Dost e, na sexta-feira, garantiu que o avançado não fará os 90 minutos.

Relativamente à vitória (2-0) sobre o Vitória de Guimarães, na jornada anterior, regressa também Gudelj, que nesse jogo cumpriu suspensão. Também entram Luís Maximiano e André Pinto.

Em sentido contrário, saem da lista Bruno Gaspar, Miguel Luís e Pedro Marques, este da equipa de sub-23.

Os leões continuam a luta pelo pódio no domingo, às 17h30, no Estádio Nacional, no Jamor. O Belenenses-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Sporting



Guarda-redes: Salin, Renan, Luís Maximiano;

Defesas: Ilori, Coates, André Pinto, Ristovski, Mathieu, Borja;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj, Doumbia;

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.