Rio cancela a agenda desta tarde

Rui Rio cancelou a agenda da tarde deste sábado. O líder do PSD iria participar no Youth4Europe, um encontro com jovens marcado para as 17h00 em Gondomar. Contudo, numa nota enviada à imprensa, o gabinete de relações públicas do partido informou que Rio não estará presente.

Já na manhã deste sábado, Rui Rio não esteve presente na sede do PSD no Porto, onde, de acordo com a RTP, se realizaria a reunião da comissão política. O encontro terá decorrido noutro local.

Rui Rio é o único líder partidário que ainda não comentou a ameaça de demissão do primeiro-ministro se o parlamento aprovar a recuperação total da carreira docente.

Na sexta-feira de manhã, e enquanto decorria a reunião de urgência do Governo, o presidente do PSD acusou António Costa de estar a fazer “um golpe de teatro” na questão dos professores por estar “a correr mal ao Governo a campanha europeia”.

Falando aos jornalistas em Paços de Ferreira, Rui Rio referiu não ter "efeito prático nenhum" uma eventual demissão do Governo. "O que nós estamos a falar é se as eleições são em agosto, setembro ou outubro e é tudo a mesma coisa", anotou.