Famalicão bate Varzim e mantém-se no encalço do título

O Famalicão visitou e derrotou o Varzim, por 1-4, este sábado, e colocou-se, à condição, a um ponto do líder da II Liga, o Paços de Ferreira.

Num jogo com várias peripécias, a missão do Varzim complicou-se logo aos 13 minutos, com a expulsão do guarda-redes, Rafael Broetto, por uma falta fora da área. Depois, aos 22 minutos, Rui Pedro falhou uma grande penalidade.

Os poveiros - e o avançado emprestado pelo FC Porto - recompuseram-se ao minuto 31, com um golo de Rui Pedro que colocou a equipa em inferioridade numérica na frente do marcador. Porém, aos 42 minutos, Anderson Silva empatou.

Ainda antes do intervalo, Anderson Silva deu a volta ao resultado e, ao minuto 66, Fabrício Simões dilatou a vantagem do Famalicão. Ainda houve tempo para, aos 87 minutos, Anderson Silva assinar o "hat-trick" e confirmar a vitória famalicense.

Com este resultado, à falta de duas jornadas, o Famalicão passa a somar 66 pontos, no segundo lugar. O Paços, que é líder, tem mais um ponto e menos um jogo.