Acordo com trabalhistas para Brexit pode estar por dias

Um acordo para o Brexit pode estar por dias, segundo uma fonte do Partido Conservador, referindo-se a avanços nas negociações entre Theresa May e o Partido Trabalhista.

Segundo Ruth Davidson, líder dos conservadores na Escócia, é necessário um acordo entre os dois partidos antes das eleições europeias que estão agendadas para este mês, para evitar que os principais partidos sejam ainda mais castigados pelos eleitores do que foram nas eleições locais que se realizaram na quinta-feira passada.

Os conservadores perderam 1.332 dos lugares que estavam a votos, mas os trabalhistas não conseguiram beneficiar do descalabro, acabando mesmo com saldo negativo de 81.

“Se pensam que esses resultados foram uma chamada de atenção, então esperem só pelas europeias no dia 23 de maio”, disse, numa conferência em Aberdeen.

Mais tarde, falando aos jornalistas, Davidson disse que tem havido progressos nas negociações entre conservadores e trabalhistas. “Podemos chegar a um acordo nos próximos dias, espero que se chegue a esse ponto”, afirmou.

Mas o caminho não é fácil. Mesmo que se alcance um entendimento entre os dois principais partidos, não há qualquer garantia que o acordo seja aprovado no Parlamento, onde as divisões atravessam as bancadas parlamentares.

A situação é ainda mais complicada pelo facto de os grandes vencedores das eleições locais terem sido os Liberais Democratas, que fizeram campanha por um novo referendo.