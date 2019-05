Papa viaja para Bulgária e Macedónia com Teresa de Calcutá e João XXIII na mente

O Papa Francisco invocou a memória de Teresa de Calcutá e do Papa João XXIII para a sua viagem à Bulgária e à Macedónia, que começa esta semana.

Em duas mensagens de vídeo, divulgadas pelo Vaticano e dirigidas aos habitantes dos dois países, Francisco diz que o faz em peregrinação e em nome da paz e da concórdia.

“Viajar até à Bulgária será para mim e para os meus colaboradores uma peregrinação no sinal da fé, da unidade e da paz”, diz o Papa, enaltecendo o testemunho dos búlgaros em termos de fé.

“A vossa terra é pátria de testemunho da fé, desde os tempos e quem os santos irmãos Cirilo e Metódio semearam entre vós o Evangelho: uma semente fecunda, que deu frutos abundantes até nos períodos mais difíceis do século passado”, diz Francisco, recordando ainda que “São João Paulo II repetia-o frequentemente, ele que tanto se esforçou para que a Europa redescobrisse a força libertadora de Cristo”.

Mas é outro santo ainda que marca a viagem do Papa Francisco. “A minha peregrinação feita na memória do Santo Papa João XXIII, que nos quase dez anos que passou em Sofia como Delegado Apostólico criou com o vosso povo um elo de estima e de afeto que ainda perdura. Ele era um homem de fé, de comunhão e de paz. Por isso escolhi como lema da viagem o título da sua histórica encíclica ‘Pacem in terris’. Peço-vos, por favor, que me acompanhem com a vossa oração. Obrigado!”