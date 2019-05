Sérgio recorda visita a Casillas. "Juntos no futebol e na vida"

Sérgio Conceição recordou a visita feita a Iker Casillas, na sexta-feira, no Hospital da CUF, no Porto, com todo o plantel e equipa técnica. O guarda-redes espanhol está internado desde quarta-feira, quando sofreu um enfarte agudo do miocárdio, durante um treino do FC Porto.

No Instagram, este sábado, Sérgio Conceição partilhou uma fotografia com a restante equipa técnica e Casillas. "Muito mais que uma equipa técnica, juntos no futebol e na vida", escreveu o treinador do FC Porto.

Na sexta-feira, antes de seguir para estágio, para a receção ao Desportivo das Aves, a contar para a 32.ª jornada do campeonato, os jogadores e equipa técnica do FC Porto visitaram Casillas. Os jogadores iam vestidos a rigor, em homenagem, com a camisola do guarda-redes espanhol.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, na quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto, e foi internado de urgência no Hospital da CUF, no Porto. O guarda-redes, 37 anos, está fora de perigo, no entanto, não joga mais esta época e o final da carreira é uma possibilidade. Casillas, que passou na sexta-feira para os cuidados intermédios, poderá ter alta hospitalar na segunda-feira.