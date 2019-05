Miguel Oliveira renova com a KTM, mas continua na Tech3

A KTM anunciou, este sábado, que exerceu a cláusula de opção por mais um ano de contrato com Miguel Oliveira. O anúncio foi feito à margem do Grande Prémio de Espanha, quarta prova do Mundial de MotoGP.

De acordo com a marca austríaca, Oliveira vai permanecer na equipa filial, a Tech3, em 2020. Vontade que o piloto português expressou à Lusa, na quinta-feira, em antevisão da corrida em Jerez de la Frontera.

"Estamos extremamente felizes por anunciar que ativámos a nossa opção de renovação com o Miguel, porque ele demonstrou nas primeiras corridas que é, de facto, bom para nós e, por isso, não há razão para esperar mais", explicou o patrão do departamento de competição da KTM, o alemão Pit Beirer, que regozijou com o facto de a marca "contar com um piloto com o potencial" do português, por mais um ano.

Oliveira é o primeiro piloto com futuro definido para a próxima época, o que lhe "dá mais estabilidade", segundo dono da Tech3, Hervé Poncharal.



Miguel Oliveira estreou-se na classe rainha do Mundial de velocidade em 2019, depois de oito anos nas categorias inferiores, em que foi vice-campeão de Moto3 (2015) e de Moto2 (2018). Atualmente, ocupa a 16.ª posição da classificação, com sete pontos, após três corridas disputadas.