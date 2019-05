Entre a “deceção” e o “desastre”, figuras da direita não perdoam os seus partidos

Veja também

Os partidos da direita não têm sido poupados às críticas de algumas das suas mais altas figuras, depois de na sexta-feira terem ajudado a viabilizar a aprovação da contabilização total do tempo de carreira para os professores.

A medida provocou uma crise política, com António Costa a dizer que o Governo pode demitir-se caso a lei seja aprovada.

Da parte do CDS um dos grandes críticos foi António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, que em declarações ao “Expresso” se revelou dececionado.

“Estou dececionado e que não haja ilusões: ou se está com os contribuintes, ou se está com Mário Nogueira. E mais não quero dizer, para não perturbar a campanha do CDS para as europeias”, disse.

Já da parte do PSD foi Marques Mendes quem criticou. No seu espaço de comentários na SIC, o social-democrata apelidou de “desastrosa” a decisão do PSD de votar com os partidos de extrema-esquerda esta questão.