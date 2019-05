Bas Dost pode regressar contra o Belenenses, mas não para os 90 minutos

Marcel Keizer confirmou este sábado que Bas Dost já está recuperado e que pode fazer parte dos planos do treinador, mas que não está ainda em condições de jogar os 90 minutos da partida contra o Belenenses.

Na antevisão do jogo de domingo, às 17h30, Keizer referiu que Bruno Gaspar e Jefferson estão fora dos planos, ainda por lesão, mas que Bas Dost “está apto, mas ainda não para 90 minutos. Tem de ser devagar, mas vai estar com a equipa.”

O técnico holandês não descartou a possibilidade do seu conterrâneo vir a fazer dupla com Luiz Phellype, que tem brilhado nos últimos jogos, com seis golos marcados em cinco jornadas consecutivas.

O facto de o jogo se disputar no Jamor, onde dentro de três semanas o Sporting disputa a final da Taça contra o FC Porto, foi desvalorizado por Keizer, que referiu que a maioria dos outros clubes também já lá jogaram esta época.

O Sporting atravessa um excelente momento de forma. Desde a derrota em casa contra o Benfica, a três de fevereiro, no segundo jogo da segunda ronda do campeonato, que os verdes não perdem, tendo registado apenas um empate a zero contra o Marítimo, a 25 de fevereiro, registando oito vitórias consecutivas para o campeonato.