Benfiquistas não esquecem os 70 anos do desastre de Superga

Desde então o local do desastre tem-se mantido como um santuário informal aos jogadores que morreram, cultivado por adeptos do Torino, mas não só. Adeptos de todo o mundo fazem questão de visitar Superga quando se deslocam a Turim.

Foi no dia seguinte, à chegada a Turim, que o avião que transportava a equipa embateu na Basílica de Superga, localizada no topo de um monte, onde está sepultada a rainha portuguesa D. Maria Pia, mulher de D. Luís I. Todos os tripulantes morreram.

O “Grande Torino”, que tinha vencido quatro títulos italianos consecutivos e estava a caminho do quinto, dominava por absoluto um dos campeonatos mais fortes do mundo e formava a coluna dorsal da seleção.

O colunista Diego Armés, benfiquista assumido, diz mesmo que o trágico acidente pesa de alguma forma na consciência coletiva do Benfica. “Para um benfiquista, a tragédia de Superga tem de significar uma espécie de peso na consciência. Para mim, pelo menos, é isso. Não temos culpa, como é evidente, mas foi por causa de nós que se perdeu a maior equipa de uma era”, diz.

“Mudou-se a história do futebol naquele dia, por causa de um amigável connosco. É um dia de luto, naturalmente”.

Durante vários anos foram adeptos normais do Benfica, nas redes sociais e nos blogues, que lutaram para que o clube assinalasse de forma condigna esta ligação ao Torino. Na final da Liga Europa de 2014, disputada em Turim contra o Sevilha, os portugueses fizeram uma autêntica romagem a Superga e os adeptos do Torino fizeram questão de agradecer aos benfiquistas essa atenção.

As direções dos dois clubes corresponderam e em 2016 o Torino foi convidado a disputar a Eusébio Cup no Estádio da Luz, vencendo nos penaltis o Benfica. Foi descerrada uma placa a marcar a data trágica e a amizade entre os dois clubes.

Na tarde de sexta-feira representantes do Museu do Benfica estiveram presentes em Turim para, juntamente com os representantes do Torino, mas também do seu grande rival Juventus, prestar homenagem. No dérbi entre o já campeão Juventus e o Torino registou-se um empate, mas os adeptos da Juve levantaram uma faixa onde se podia ler “honra aos que caíram em Superga”.

O momento ficou marcado nas redes sociais, onde se multiplicam outras homenagens e recordações.