Merlim, herói de Almaty, quer o "tetra". "Se não ganharmos o campeonato, adeptos não se vão lembrar da Champions"

Cinco minutos separaram a abertura do ativo de Diego Cavinato, no ambiente hostil do Cazaquistão, do momento que o guarda-redes do Kairat, de seu nome Higuita - de nada lhe valeu - viu a "bomba" saída do pé direito de Alex Merlim entrar entre a sua mão esquerda e o poste da baliza. 2-0 para o Sporting. Começava a escrever-se história mas a estória é bem mais deliciosa.

"Quero ir de férias tranquilo", assinala Merlim. "Quero vencer o tetracampeonato para entrar na história do futebol português. Senão, íamos já de férias. Colocávamos os sub-20 a jogar. Queremos fazer história. Sou bastante competitivo e quero ganhar todas as competições em que entro", promete o ala, ainda com dois anos de contrato com o Sporting, com a garantia de que está "muito feliz" em Alvalade e que o "objetivo não é sair daqui".

O ala foi decisivo na final de Almaty, ao assinar o vistoso segundo golo diante do Kairat. Mas a Liga dos Campeões já é passado. Doce, saboroso, mas já passou. Até porque na corrida pelo primeiro "tetra" da história do futsal português não há espaço para relaxar e os adeptos estão sempre prontos a cobrar.

Alex Merlim defende que "o ano do Sporting" é uma expressão que só poderá ser usada com total honestidade intelectual se se juntar o inédito tetracampeonato nacional ao primeiro título europeu do futsal verde e branco. É por isso que empurra o balanço para o final da época.

"Tenho esta dor há quase dois meses e tem vindo a incomodar-me, mas consegui acertar e fui muito feliz no remate". A dor é no pé esquerdo e o remate de "bico", com o outro pé, foi consequência da limitação na canhota. O apoio tem de ser diferente, explica Merlim, até porque a forma mais confortável e menos dolorosa de tal execução não tinha outra alternativa.

Mas como é que se lida com isso, em plena final da Champions de futsal? "Na partida, os níveis de emoção e adrenalina estão tão altos que nem se nota tanto", relativiza. "Ali, com 13 mil pessoas contra nós, é uma motivação a mais. E numa final de um campeonato dessa importância não pode haver dores. Temos de dar o máximo", salienta.

As sapatilhas da final, essas, têm já lugar reservado no Museu do Sporting. Bem como a taça, claro. O troféu que, após três finais perdidas, acabou mesmo por vir para Lisboa pela segunda vez na história do futsal - o Benfica venceu a UEFA Futsal Cup em 2010 - é o corolário da construção de um "plantel que foi sempre montado para vencer todas as competições.

"Infelizmente, nas outras duas edições, perdemos na final. Estamos de parabéns porque chegar a três finais consecutivas não é para todas as equipas. E isso mexe muito connosco. Como tínhamos perdido duas finais, é difícil impedir o pensamento negativo. Mas o grupo estava muito unido, muito focado no objetivo e há que dizer que esta foi uma das edições mais difíceis da Liga dos Campeões de futsal", recorda o brasileiro com passaporte italiano.

Nuno Dias "sem razões para sair do Sporting". "Clube sério que investe e que paga a tempo e horas"

"Estou bem onde estou. Não quero estrangeiro nenhum. Estou no melhor clube. Para que hei de mudar?". As palavras são do treinador que colocou o Sporting definitivamente no corredor da fama do futsal europeu.



Cobiçado por meia Europa, Nuno Dias declarou isto ao jornal online "I", após a conquista da Champions. E Alex Merlim percebe o que o técnico quer dizer.

"Não há razões para sair do Sporting. Aqui, como em Espanha, contam-se pelos dedos das mãos os clubes sérios, que investem, que pagam a tempo e horas. Hoje, o Sporting é um dos melhores clubes do mundo", remata.