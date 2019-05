Coreia do Norte dispara míssil em direção a Oriente

A Coreia do Norte disparou este sábado de manhã (hora local) um míssil de curto alcance em direção a Oriente.

A notícia foi avançada agência de notícias sul-coerana Yonhap, que cita as Forças Armadas do país.

O míssil foi disparado da cidade costeira de Wonsan, indicam os militares de Seul.

O chefe de estado maior general da Coreia do Sul e os Estados Unidos estão a tentar apurar mais informações sobre o míssil norte-coreano, que foi dispardo pelas 9h00 da manhã (hora local).

O regime liderado por Kim Jong-un suspendeu o programa de testes balísticos em novembro de 2017, para iniciar conversações com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos.

Desde então, Kim Jong-un realizou duas cimeiras com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outra com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Os dois encontros com Trump, em Singapura e Hanói, terminaram sem avanços em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte e às sanções impostas pelos Estados Unidos.