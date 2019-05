"A montanha pariu um rato". Trump e Putin falaram sobre relatório Mueller

O Presidente norte-americano disse esta sexta-feira que falou ao telefone com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre o que disse ser “o boato da Rússia”.

Donald Trump referia-se à investigação liderada pelo conselheiro especial Robert Mueller, sobre a interferência de Moscovo nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

Em declarações aos jornalistas à margem de um encontro com o primeiro-ministro da Eslováquia, Trump disse aos jornalistas que falou com Putin sobre as conclusões do relatório que não detetou a existência de conluio.

De acordo com o Presidente norte-americano, Putin parecia divertido. “Ele disse algo como começou como uma montanha e acabou por ser um rato. Mas ele sabia disso porque sabia que não houve conluio”, afirmou Trump.

Questionado se pediu ao Presidente russo para não interferir nas eleições de 2020, Trump respondeu que não falaram sobre isso

Numa mensagem no Twitter, Trump adiantou que conversou com Putin sobre “o boato da Rússia”, de armas nucleares e Coreia do Norte.

Os dois líderes mundiais também discutiram a situação na Venezuela, onde esta semana aconteceu uma tentativa falhada para derrubar Nicolás Maduro.

De acordo com o Presidente norte-americano, Putin “não pretende envolver-se na Venezuela, mas gostaria de ver algo de positivo acontecer” no país.

“Eu penso da mesma maneira. Queremos enviar alguma ajuda humanitária. Neste momento, as pessoas estão a morrer de fome, não têm comida, não têm água”, afirmou Donald Trump.