Volta à Romandia. Rui Costa perde um lugar mas está mais perto da frente

O português Rui Costa (UAE Emirates) foi segundo classificado na terceira etapa da Volta à Romandia em bicicleta, vencida pelo francês David Gaudu (Groupama-FDJ), mas caiu para o terceiro lugar na geral individual.

Gaudu, de 22 anos, bateu Rui Costa num sprint reduzido e lançado pelo corredor luso nos últimos 200 metros, para cortar a meta na primeira posição, após 3:50.53 horas, necessárias para cumprir os 160 quilómetros até Romont.

Em terceiro lugar terminou o camisola amarela, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que agora tem uma liderança mais curta, de seis segundos para Gaudu e de oito para Rui Costa, que perdeu uma posição na geral mas aproximou-se do líder.

O ciclista francês conseguiu a primeira vitória da temporada, depois de ter sido segundo no primeiro dia, e é líder da classificação da juventude, tendo dado o segundo triunfo consecutivo na prova à Groupama-FDJ, que tinha vencido no segundo dia com o suíço Stefan Küng.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Lucens a Torgon, ao longo de 176 quilómetros, com uma contagem de montanha de primeira categoria a coincidir com a meta, naquela que é a etapa rainha da corrida.