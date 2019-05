Marco Silva ganha e sobe a oitavo

O Everton, de Marco Silva, venceu o Burnley por 2-0 e subiu ao oitavo lugar da Premier League.

Os golos foram apontados por Ben Mee, na própria baliza, e por Seamus Coleman.

Para já, com este resultado, o Everton sobe provisoriamente ao oitavo lugar, com 53 pontos e um jogo a mais do que os seus rivais diretos, o Leicester, que tem menos dois pontos (51), e o Watford, com menos três (50).

O Wolverhampton, que tem 54 pontos, ocupa o sétimo lugar, que poderá dar acesso à Liga Europa caso o Watford não vença o Manchester City na final da Taça de Inglaterra.