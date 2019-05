António Costa. “Resolveram brincar com o fogo e pôr tudo a perder”

"Resolveram brincar com o fogo e pôr tudo a perder”, disse o primeiro-ministro António Costa, esta sexta-feira à noite, num comício do Partido Socialista, em Coimbra.

O chefe do Governo falava poucas horas depois da ameaça de demissão se o Parlamento aprovar, em votação final global, a totalidade do tempo de serviço dos professores.

“É extraordinário como agora que conseguimos ter o défice mais baixo da nossa democracia, estamos finalmente a reduzir a dívida pública do nosso país que tanto pesava nas costas das gerações futuras e tanto custava aos impostos dos portugueses todos os anos no serviço da dívida, agora que temos a mais baixa taxa de desemprego das últimas décadas, três anos consecutivos que estamos a crescer acima da média europeia, agora há quem em vez de nos agradecer e de nos apoiar resolva brincar com o fogo e pôr tudo a perder”, disse António Costa.

Numa ação de campanha para as europeias, o primeiro-ministro aproveitou para fazer um balanço da legislatura e para puxar dos galões.

António Costa diz que parece que o percurso foi fácil, mas "em política não há milagres. Os bons resultados exigem boas políticas, muito trabalho e persistência para prosseguir essas políticas".

“Ao fim de três anos e meio, provámos que era possível. Cumprimos tudo o que prometemos", declarou o líder socialista.