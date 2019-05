Herrera. "Casillas disse-nos que na próxima semana já estaria connosco"

O capitão do FC Porto diz que Iker Casillas está “com espírito positivo”.

Herrera acrescenta que viu o guarda-redes dos dragões “bastante bem, com muito ânimo”.

“Disse-nos que na próxima semana já estaria connosco e isso significa que está bem, que está tranquilo”, acrescentou.

Em declarações ao Porto Canal, Hector Herrera garante que o grupo está tranquilo e unido.

“Obviamente que isto é algo que não acontece habitualmente, mas já demonstrámos mil vezes que somos unidos, fortes e este tipo de coisas só nos pode trazer coisas positivas. Sobretudo a união e a força para enfrentar o jogo de amanhã, que será importante para dar mais força ao Iker [Casillas], para que não só sinta o apoio com a nossa presença, mas também com os resultados", referiu o médio mexicano.

Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, esta quarta-feira, durante o treino matinal do FC Porto e foi internado de urgência no Hospital CUF Porto.

O plantel e treinadores do FC Porto foram visitar o seu guarda-redes, todos equipados com a camisola de Casillas.

Os azuis e brancos defrontam este sábado o D. Aves.