Crise política. PSD sem motivo para alterar sentido de voto

O PSD acusa o primeiro-ministro, António Costa, de mentir de forma deliberadamente relativamente aos factos e números que avançou sobre o tempo de serviço dos professores.

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, após a ameaça de demissão do primeiro-ministro, a deputada Margarida Mano não encontra motivos para alterar o sentido de voto sobre a carreira dos professores.

“A postura do PSD foi absolutamente coerente, consistente e responsável. Nós vamos analisar o texto e vamos votar. Não há motivos para não votarmos favoravelmente um texto que traduza os nossos princípios”, declarou Margarida Mano.

Numa declaração ao país, após uma reunião de urgência do Governo e um encontro com o Presidente da República, o primeiro-ministro, António Costa, ameaçou esta sexta-feira com a demissão, caso o diploma que consagra a devolução da totalidade do tempo de serviço dos professores (nove anos, quatro meses e dois dias) seja aprovado em votação final global do Parlamento.

António Costa acusou o PSD e o CDS de "total desrespeito" pelo princípio da responsabilidade orçamental ao alinharem com PCP e BE numa solução para a contabilização total do tempo de serviço dos professores.