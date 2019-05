Choque em cadeia provoca dez feridos em Espinho

Um choque em cadeia na Autoestrada 29 (A29), em Espinho, no distrito de Aveiro, envolvendo 10 viaturas, causou esta sexta-feira 10 feridos, um deles grave, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



O acidente aconteceu às 18h28, no quilómetro 38, no sentido Norte/Sul, ditando o encerramento da via.

Entre os dez veículos envolvidos no choque em cadeia está um motociclo que, supõe a Proteção Civil, era conduzido pelo ferido grave.

As dez vítimas foram levadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia.

Para o local foram destacados os Bombeiros Voluntário de Espinho e da Aguda, bem como os Sapadores de Vila Nova de Gaia e várias viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Pelas 20h30, a circulação na Autoestrada 29 ainda estava interrompida.