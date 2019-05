Mário Centeno ao ataque. Mourinho e Guardiola discutiam mais táticas do que oposição "a educação em Portugal"

"Democracia e demagogia só têm as primeiras três letras em comum, tudo o resto é distinto e o que vimos ontem no Parlamento... aqueles partidos não tinham preparado o trabalho na comissão parlamentar de educação", atira Mário Centeno.

O governante argumenta que a medida não estava prevista nas posições conjuntas assinadas com PCP e BE, considerado que a esquerda deixou-se ultrapassar pela direita.

O ministro das Finanças considera que a aprovação do tempo integral da carreira dos professores, em sede de especialidade, foi uma "irresponsabilidade" de 800 milhões de euros anuais por parte de PSD, CDS, Partido Comunista e Bloco de Esquerda (BE).

José Mourinho e Guardiola , quando treinavam o Real Madrid e Barcelona, discutiam mais as táticas das suas equipas do que os partidos da oposição "discutiram a educação em Portugal, em conjunto", acusa o ministro das Finanças, Mário Centeno, em entrevista à SIC.

"Eu arrisco até dizer que Mourinho e Guardiola quando treinavam o Real Madrid e Barcelona discutiam mais as táticas das suas equipas do que aqueles partidos discutiram a educação em portugal em conjunto, não têm nada a ver uns com os outros", sublinha.

O responsável pela pasta das Finanças acusa a oposição de "taticismo total e absloluto. sem cuidar do futuro dos portugueses, sem cuidar sequer do futuro da carreira dos professores".

A reposição do tempo de serviço dos professores foi aprovada sem revelar os impactos da medida nas contas públicas, disse. "Foi espetáculo triste para a democracia", referiu Centeno.

O ministro sublinha que “nenhum partido colocou esta matéria no seu programa eleitoral" e considera que estamos perante "uma falta de respeito pelos portugueses".

Mário Centeno considera que a contagem integral do tempo de serviço dos professores é um "diploma irresponsável, que esconde a defesa" e empurra problema para o futuro, correspondendo a um "princípio da irresponsabilidade financeira".

O primeiro-ministro, António Costa, ameaçou esta sexta-feira com a demissão, caso do diploma seja aprovado em votação final global do Parlamento.

Mário Centeno garante que o Governo está "tranquilo", com "consciência que fizemos o que tínhamos de fazer e é preciso clarificação em relação aos objetivos deste diploma e do futuro do equilíbrio financeiro do país”.