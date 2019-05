Catarina Martins: "O ultimato do Governo à direita é uma precipitação"

"O ultimato do Governo é uma precipitação, afirma a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins (BE), que não recua na reposição integral do tempo de serviço dos professores.

"Não há quaisquer sinais de crise no país", afirmou a líder bloquista em conferência de imprensa. “Para quê colocar instabilidade política onde há resultados concretos na vida das pessoas?", frisou.

Catarina Martins falava após o primeiro-ministro ter ameaçado com a demissão de o Parlamento aprovar, em votação final global, os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço reivindicados pelos professores.