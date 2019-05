Plantel do FC Porto visita Casillas com a camisola do guarda-redes vestida

O plantel do FC Porto visitou Iker Casillas, esta terça-feira, no Hospital CUF, com todos os jogadores vestidos com a camisola do guarda-redes espanhol.

Camisola negra, com o número "1" de Iker nas costas. Foi assim que os jogadores e equipa técnica do FC Porto saíram do autocarro da equipa portista, que esteve presente no hospital pela primeira vez desde o enfarte miocárdico, durante o treino de quarta-feira.

A visita estava marcada para as 18h30, e a comitiva portista seguirá para Vila Nova de Gaia, após a visita ao hospital CUF Porto, para o habitual estágio de concentração, em véspera de partida contra o Desportivo das Aves.

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio, está fora de perigo de vida, e também fora dos relvados, pelo menos, o resto da presente temporada. O futuro da carreira é ainda uma incógnita, mas a retirada é cenário possível. O espanhol deverá receber alta hospitalar na próxima segunda-feira.