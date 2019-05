Ameaça de demissão ? Jerónimo diz que "isso é um problema do Governo"

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, diz que "nada altera posição" do partido de devolver o tempo integral de serviço aos professores.



"Se tivermos de prestar contas, faremos aos trabalhadores e ao povo", afirmou esta sexta-feira Jerónimo de Sousa, durante uma visita a Coimbra.

A ameaça de demissão feita esta sexta-feira pelo primeiro-ministro "é um problema do Governo do PS, não é nosso", disse o líder do PCP.

Jerónimo de Sousa considera que o Governo de António Costa fez uma má opção ao não reconhecer a justiça aos professores e a outros trabalhadores da administração pública.

“O Governo está a fazer a opção de voltar par atrás”, lamentou o líder do PCP, que nos últimos anos tem apoiado o Governo no Parlamento.