João Domingues "chateado" com as oportunidades desperdiçadas contra Tsitsipas

João Domingues admite estar "chateado" com a eliminação no Estoril Open, nos quartos de final, frente ao grego Stefanos Tsitsipas, 10º no "ranking" mundial ATP.

"Sou muito competitivo. Para ser sincero é indiferente quem está do outro lado. Tive demasiadas chances e não aproveitei, estou chateado com isso. Tinha o jogo na mão, quando assim é ficamos tristes", começou por dizer o português, que foi além das expectativas no maior torneio português.

No 214º posto da hierarquia, o tenista luso chegou ao quatro principal proveniente do "qualifying" e eliminou dois "top-50" do mundo até chegar aos quartos de final: primeiro, Alex de Minaur, 27º e, nos "oitavos", John Millman, 50º.

Apesar da desilusão na eliminação, João Domingues olha com orgulho para o percurso feito na prova: "Estou satisfeito com o nível de jogo a que estou a jogar, estou a conseguir pôr em prática muitas coisas que estamos a treinar. Saio daqui a acreditar mais em mim, é sempre bom ter bons resultados. Estou a colher os frutos de todo o trabalho, mas quero mais, ambiciono muito mais", adicionou.

João Domingues, que era o último português em prova, perdeu por 2-0 frente a Stefano Tsitsipas, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-4, num jogo que durou 1h48m.