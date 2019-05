Despesas militares mundiais crescem pelo segundo ano consecutivo

Em 2018, as despesas militares continuaram a aumentar a nível mundial, registando um aumento de 2,6% em relação a 2017. No ano passado, o total mundial das despesas militares aumentou assim pelo segundo ano consecutivo, atingindo o nível mais elevado desde 1988 – primeiro ano em que houve dados coerentes disponibilizados.

No último ano, os gastos na área da defesa terão alcançado 2,1% do PIB mundial, cerca de 239 dólares por pessoa, segundo os dados publicados esta semana pelo Instituto Internacional para a Investigação sobre a Paz (SIPRI), de Estocolmo, o think tank de referência nesta matéria.

Este instituto considera despesas militares todos as despesas públicas referentes às forças armadas e às atividades militares, incluindo compra de material e armas, salários, gastos de funcionamento, infraestruturas militares e investigação.

Os cinco países que mais despesas militares registaram no ano passado foram os Estados Unidos, China, Arábia Saudita, India e França. Os EUA e a China representam metade das despesas mundiais e aumentaram os gastos em 4,6% e 5%, respectivamente.

"O aumento das despesas dos Estados Unidos deve-se à implementação desde 2017 de novos programas de compra de armamento sob a administração Trump", diz Aude Fleurant, do SIPRI, em comunicado de imprensa. "A subida das despesas da China acompanha o crescimento económico do país", explica por seu turno Nan Tian, também investigador no Instituto de Estocolmo. "Desde 2013, a China adjudica 1,9% do seu PIB às forças armadas".

Também a India, o Paquistão e a Coreia do Sul fizeram mais despesa militar em 2018. No mesmo sentido, a despesa subiu 5,1% no Brasil e 24% na Turquia.

Na Europa, os países da Europa central e oriental investiram fortemente em despesas militares no ano passado, sobretudo a Polónia, Ucrânia, Bulgária, Letónia, Lituânia e Roménia. "Os aumentos na Europa central e oriental devem-se em grande parte aos sentimentos crescentes de ameaça russa", explica outro investigador do SIPRI, Pieter Wezeman. "Isto apesar de as despesas russas terem diminuido estes últimos dois anos".

As despesas militares diminuíram ainda genericamente em África pelo quarto ano consecutivo, sobretudo em Angola, Argélia e Sudão. Em geral, também estão em baixa nos países do Médio Oriente mas o SIPRI sublinha que o fardo da despesa militar em percentagem da riqueza nacional (PIB) ainda é muito elevado em vários Estados da região como a Arábia Saudita (8,8%), Omã (8,2%), Kuwait (5,1%), Líbano (5,0%).