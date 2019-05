Sporting prepara Belenenses com duas baixas e um sub-17

A equipa do Sporting continuou, esta sexta-feira, a preparação para a partida frente ao Belenenses, com duas baixas e a presença de um jogador da equipa de juvenis.

A ausência de Bruno Gaspar foi a grande novidade. O defesa-direito Bruno Gaspar não treinou devido a uma tendinite no adutor direito, limitando-se a fazer tratamento.

Rodrigo Battaglia esteve novamente no relvado, a cumprir o plano de recuperação da grave lesão que o afastou de competição durante praticamente toda a temporada.

Marcel Keizer chamou Nuno Mendes, lateral esquerdo da equipa de sub-17, que integrou a sessão da equipa principal.

O Sporting desloca-se ao Estádio Nacional do Jamor no domingo para defrontar o Belenenses, no próximo domingo, às 17h30.