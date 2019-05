Hugo Silva deixa o comando da equipa de voleibol do Sporting

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a saída do treinador da equipa de voleibol Hugo Silva, num curto comunicado no site oficial.

"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de voleibol, Hugo Silva, para a rescisão por mútuo acordo do vínculo que ligava ambas as partes desde 2017/2018".

O clube leonino agradeceu a conquista do campeonato nacional na última temporada, na época de regresso do Sporting à modalidade, após 22 anos de interregno. Esta temporada, o Sporting perdeu a final do campeonato frente ao Benfica.

