"Júnior Sena não volta a jogar enquanto for treinador da Académica"

Júnior Sena, extremo cabo-verdiano da Académica, poderá não voltar a jogar pela Briosa, depois de um desentendimento com João Alves, treinador da equipa, que afirmou mesmo que o avançado não voltará a jogar esta época.

"O Júnior Sena não joga mais comigo enquanto eu for treinador da Académica. Todo o trajeto que fizemos esta época foi desgastante e culminou com um jogo que seria sempre decisivo e que tínhamos de ganhar, mas aconteceu algo que nunca me tinha acontecido em tantos anos de futebol", disse, em conferência de imprensa.

Em causa está a atitude do jogador, que se recusou jogar frente ao Famalicão, a 13 de abril, jogo que a Académica perdeu e afastou, por completo, as possibilidades de subida à I Liga. Sena estava escalado para o onze inicial, mas alegou não estar em condições físicas para jogar, obrigando a uma alteração de última hora na equipa.

"Quando cheguei o Júnior era um jogador normalíssimo mas que se tornou num excelente jogador. Valorizou-se a ele e à equipa, mas senti-me traído por aquilo que aconteceu. A minha dignidade obriga-me a tomar esta posição. O jogador está entregue ao departamento médico e esteja bom ou não, não joga comigo", adicionou.

Júnior Sena foi eleito o melhor jogador da II Liga do mês de março, ultrapassando Jonathan Toro, também da Académica e Harramiz, do Mafra. Sena soma seis golos em 25 jogos pela Académica e tem contrato apenas até ao final da temporada, pelo que poderá mesmo não voltar a vestir a camisola da Académica.