Casillas passa para os cuidados intermédios

Iker Casillas passou para os cuidados intermédios do Hospital CUF Porto, confirmou o FC Porto, em mais uma atualização do estado clínico do guarda-redes espanhol, que sofreu um enfarte do miocárdio na quarta-feira.

O clube portista esclarece que "Casillas continua a evoluir favoravelmente, sem qualquer tipo de complicação, denotando boa disposição e o sentido de humor habitual. O guarda-redes passou para os cuidados intermédios e tem todos os parâmetros a evoluir no sentido da normalidade".

Sara Carbonero, esposa do guarda-redes portista, prevê que Iker possa deixar as instalações do hospital na próxima segunda-feira. O espanhol está fora de perigo, e não volta a competir esta temporada. Com contrato até 2020, e mais uma de opção, o regresso aos relvados é ainda uma incógnita e a retirada é cenário possível.

Casillas vai receber uma visita dos colegas de equipa do FC Porto ainda esta sexta-feira, antes do plantel se reunir para o estágio de concentração, antes da partida de sábado.

Preparação para o Aves

Sérgio Conceição continuou a preparar o plantel para a partida frente ao Desportivo das Aves, no sábado, às 20h30, sem Fabiano e Loum. O guarda-redes cumpre um regime de treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto Loum evoluiu para treino integrado condicionado.

O guarda-redes da equipa B Mouhamed Mbaye voltou a trabalhar com o plantel principal.

FC Porto recebe o Desportivo das Aves na 32.ª jornada da Liga no sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.