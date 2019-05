Bétis pensa em Xavi Hernández para a próxima temporada

03 mai, 2019 - 15:35 • Redação

A lenda do futebol espanhol anunciou que vai terminar carreira de futebolista no final da época para se focar na carreira de treinador. Quique Setién não deverá continuar no Bétis, que pensa na antiga lenda do Barcelona para continuar o projeto.