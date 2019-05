João Domingues dá luta, mas sai de cena no Estoril Open frente a "top-10" mundial

João Domingues está fora do Estoril Open, ao perder contra Stefanos Tsitsipas, primeiro cabeça-de-série do torneio português-

O tenista era o último luso em prova, depois de João Sousa ter sido eliminado, na quinta-feira, por David Goffin. João Domingues, atualmente na 214ª posição do "ranking", deu muita luta a Tsitsipas, número 10 da hierarquia, mas acabou mesmo por cair em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-4, num jogo que durou 1h48m.

João Domingues teve um percurso notável nesta edição do Estoril Open. Chegou ao quatro principal proveniente do "qualifying" e eliminou dois "top-50" do mundo até chegar aos quartos de final: primeiro, Alex de Minaur, 27º e, nos "oitavos", John Millman, 50º.

Com a saída de João Domingues, o Estoril Open já não conta com a presença de qualquer tenista português em prova. Para além de Domingues e João Sousa, Pedro Sousa caiu na primeira ronda.