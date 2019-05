Bruno Lage deseja rápidas melhoras a Iker Casillas

Bruno Lage, treinador do Benfica, desejou as rápidas melhores a Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto que sofreu um enfarte do miocárdio na última terça-feira.

"Aproveito a oportunidade para, publicamente, desejar as rápidas melhoras ao Iker Casillas. Tivemos um dia de paz, em que tivemos de nos unir em torno de uma infelicidade, mas às vezes são estes momentos em que temos de refletir aquilo que queremos para o futebol nacional. Rápidas melhores para um jogador que, com o prestígio e qualidade que têm, engrandece este campeonato. Temos que estar muito felizes por ter um jogador como ele, com o seu historial, no nosso campeonato", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico das águias diz que a situação do guarda-redes portista faz refletir todos os jogadores: "Temos todos de pensar dia a dia, quer na vida, quer no futebol. Era um homem muito saudável, que ganhou tudo o que há para ganhar e que num dia normal teve uma situação destas. Não adianta grandes projeções, nem estar demasiado a olhar para o vizinho".

Casillas sofreu um enfarte na terça-feira, durante uma sessão de treino do FC Porto, está livre de perigo, ainda internado no hospital CUF Porto, mas não voltará a competir esta temporada.