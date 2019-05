Judiciária confirma reabertura do caso Maddie

A Policia Judiciaria voltou a abrir a investigação ao caso Maddie, a menina Inglesa desaparecida em 2007 de um aldeamento na praia da Luz, no Algarve.

Depois de questionado este orgão de investigação criminal responde em comunicado que "esta investigação tem sido desenvolvida em articulação com autoridades internacionais, obedecendo às regras de cooperação judiciária e policial, que as circunstâncias da situação justificam".

Para já a Policia Judiciaria não presta mais esclarecimentos.

O esclarecimento da Judiciária surge depois de, nesta sexta-feira, o jornal "Correio da Manhã" ter dado conta de que esta policia segue novas pistas de rapto e que os inspectores procuram suspeito de ter levado a criança.

Maddie McCann desapareceu há 12 anos, a 3 de maio de 2007. Tinha na altura três anos. A criança desapareceu durante a noite, enquanto dormia no quarto com os irmãos. À hora do desaparecimento, os progenitores estavam a jantar no restaurante do hotel.



Este ano, o serviço de "streaming" Netflix exibiu um documentário sobre o acontecimento, no qual a tese de rapto era apresentada como a mais provável.