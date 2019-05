Venha lá de fora para dentro. IEFP tem 17 mil ofertas emprego para emigrantes

Os portugueses que estão no estrangeiro podem candidatar-se, a partir desta sexta-feira, às ofertas de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP). Estão disponíveis cerca de 17 mil vagas.

O portal passou a estar acessível aos emigrantes, que podem assim pesquisar e apresentar candidaturas mesmo fora do país. Mais de 150 mil empresas utilizam o “iefp online” para anunciar os postos de emprego disponíveis.

Para aceder, basta utilizar as credenciais de acesso à Segurança Social Direta ou a Chave Móvel, acessível através do Cartão do Cidadão.

No portal do IEFP, é possível registar o ‘curriculum’, consultar as ofertas das empresas e autorizar contactos diretos das empresas ou através do IEFP.

Esta nova ferramenta insere-se no recém-aprovado Programa Regressar, que prevê a criação de melhores condições para o retorno dos emigrantes e a sua rápida colocação no mercado de trabalho.