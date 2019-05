Lage destaca "três homens muito perigosos" no ataque do Portimonense

Bruno Lage, treinador do Benfica, espera um jogo difícil contra um Portimonense muito perigoso no ataque. Em conferência de imprensa, o técnico das águias elogia a equipa algarvia, que visita o Estádio da Luz no sábado.

"Vai ser um jogo difícil. O Portimonense tem uma boa equipa, muito bem orientada. Sabe jogar em vários sistemas e tem três homens muito perigosos na frente, mais o médio ofensivo. Esperamos uma equipa muito organizada e a explorar os espaços para criar oportunidades. Não está numa situação difícil, mas precisam de pontos para garantir a manutenção", começou por dizer.

Lage vai ser obrigado a estrear uma dupla de centrais, face ao castigo de Rúben Dias, que foi expulso na última partida. O técnico revela que Ferro e Jardel farão dupla pela primeira vez: "Vamos tirar o melhor de um e do outro. Não foi difícil encontrar a solução. Entra o Jardel, o nosso capitão. Conversámos os três e percebemos o que cada um poderá oferecer".

Contestação

Questionado sobre o facto de ser um treinador consensual entre os adeptos encarnados, Lage recorda que ainda não venceu nada, em comparação a Jorge Jesus e Rui Vitória, antigos treinadores das águias.

"Eles ganharam títulos e eu ainda não ganhei nada. É um elogio que pode não ser muito real o de não haver contestação. Duvido que ao intervalo do jogo com o Braga os adeptos estivessem satisfeitos. Vamos jogo a jogo, com as nossas ideias", disse.