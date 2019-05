Primeiro-ministro faz declaração ao país após reunião com o Presidente da República

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, faz uma declaração ao país, esta sexta-feira, após reunir-se com o Presidente da República, na sequência da crise causada com a aprovação pelo parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.

Segundo fonte oficial do executivo, a declaração ao país de António Costa será feita a partir da residência oficial do primeiro-ministro.

O Presidente da República e o primeiro-ministro encontram-se habitualmente às quintas-feiras. No entanto, esta semana, devido à viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à China, o encontro não se realizou no dia habitual e foi reagendado para a tarde de hoje.