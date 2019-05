Sérgio Conceição: "Se tivermos condições para lutar por títulos, obviamente que fico"

Se Pinto da Costa quiser e o FC Porto tiver condições para lutar por títulos, Sérgio Conceição continuará no Dragão. Foi esta garantia deixada, esta sexta-feira, pelo treinador, em conferência de imprensa.

Após o empate (2-2) no terreno do Rio Ave, que pode ter hipotecado a candidatura do FC Porto ao título, a equipa foi assobiada pelos adeptos e Sérgio Conceição afirmou que, se os adeptos não estivessem contentes, faria as malas e deixaria o Dragão pelo próprio pé. Declarações que, garantiu esta sexta-feira, não foram "nem a quente nem a frio".

"Eu sou aquilo que sou e quando digo assumo e tenho uma palavra só. Ponto. Se o presidente achar que eu devo ficar e se eu achar que nós temos condições para lutar por títulos, obviamente que fico, porque gosto muito do FC Porto e pertenço a esta casa", assumiu o técnico portista.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", o diretor geral do clube, Luís Gonçalves, afirmou que o FC Porto é a casa de Sérgio Conceição e que "ninguém deve sair de casa". Esta sexta-feira, o treinador agradeceu as "palavras bonitas", no entanto, garantiu que "não fica diferente por isso".



Sérgio não "rasga a camisa" perante a contestação



Apesar das garantias, Sérgio sabe que o futebol vive de resultados e deu o exemplo do empate em Vila do Conde, em que o FC Porto fez "um bom jogo" até aos 84 minutos e, "em cinco minutos, tudo mudou":

"Nós somos vistos e analisados pelo que fazemos em termos de resultados. Nós somos avaliados pelos resultados. Em Vila do Conde, eu era bestial até aos 85 minutos. A partir daí, passei a ser a besta."

Sérgio lembrou que chegou a um Porto numa "situação extremamente complicada", sem poder fazer contratações, e enalteceu o trabalho feito na última época, na potenciação de jogadores e em termos de títulos.

"Este ano, teve uma contratação que custou um bocadinho mais, que foi o Militão, mas já teve sete vezes o retorno. O resto foi no mercado nacional. Tenho carta branca no mercado, mas é carta branca sem cheque. Fica mais difícil. Tem de se dar mérito a este grupo", frisou.

Quanto à contestação de que a equipa foi alvo em Vila do Conde, um jogo que "foi uma desilusão enorme para toda a gente", Sérgio Conceição salientou que "é preciso refletir bem" antes de fazer algumas coisas:

"Fomos agradecer ao público, que nos tem apoiado de forma incrível. Ficámos ali um minuto e meio, como fazemos em todos os jogos. Não era por perdermos dois pontos que íamos virar a cara a quem nos apoiou o ano todo. Depois, o que houve é outra história e não estou nada de acordo. A mim, também me apetecia, às vezes, rasgar a camisa, perante alguns comentadores que percebem menos de futebol que eu de golfe ou de direito. O importante é olhar para a nação portista, que tem de estar unida até ao final da Taça de Portugal. Depois, faremos as contas."