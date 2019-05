Sérgio já definiu os vencedores Youth League que vão integrar a pré-época 2019/20

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, parabenizou a conquista da equipa sub-19 da Youth League, e garante que já definiu a lista dos jogadores da equipa para integrar os trabalhos da pré-temporada da equipa principal, na próxima temporada.

"É preciso dar oportunidade, faz todo o sentido, até porque estou muito atento e sigo a formação. Alguns têm potencial para estar connosco numa primeira fase da época, e até já dei os nomes", começa por dizer, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Aves.

No entanto, Sérgio pede calma e garante que não é fácil dar o salto do escalão de juniores para o profissional: "Acredito que eles tenham muita vontade de chegar à equipa principal, e acredito no potencial, mas estamos a falar da equipa principal, não é a mesma coisa disputar sempre sub-19 e subir logo a este patamar. Não é num estalar de dedos o sucesso amanhã. É preciso ter calma no que se sonha, nesse sentido. O futebol não é fácil".

O técnico dos dragões deixou ainda os parabéns ao treinador da equipa, Mário Silva, pela conquista inédita no futebol nacional.

"Ganharam a Youth League de forma brilhante, e mostraram que somos um clube top mundial, até nos sub-19. Parabéns ao Mário Silva, à estrutura e aos jogadores", rematou.