Aconteça o que acontecer, Sérgio dá uma certeza: "Esta é uma época à Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que a temporada 2018/19, independentemente do desfecho para a sua equipa, foi uma "época à Porto". O técnico da equipa azul e branca pede união dos adeptos até ao final da época, e faz um balanço positivo da temporada, na luta por todos os troféus internos.

"Faremos as contas no final da época, mas é certo que esta é uma época à Porto. Chegámos à final da Taça da Liga e Taça de Portugal, vamos disputar o título até ao último jogo e ganhámos a Supertaça. Os adeptos têm de estar unidos até ao final da época, até à noite da Taça de Portugal, no dia 25 de maio", começou por dizer.

Na próxima jornada, na ressaca de uma semana difícil para o FC Porto, depois do empate em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, e do enfarte de Iker Casillas, os dragões recebem o Desportivo das Aves, no sábado, jogo que Sérgio não espera facilidades.

"Temos de dar uma resposta digna do FC Porto. Queremos ganhar, independentemente das dificuldades que vamos encontrar. O Aves está a fazer uma segunda época fantástica, se contarmos apenas a segunda volta, é o quinto classificado, atrás só do Braga. Depois do Inácio pegar na equipa tem conseguido resultados muito bons, principalmente fora de casa e estamos precavidos para uma forma de jogar que é pouco habitual aqui em Portugal", elogiou.

Sérgio aproveitou para parabenizar a equipa de sub-23 do Aves, que conquistou a primeira edição da Liga Revelação: "Segui a prova e tive oportunidade de ver a última jornada, que foi de loucos, a ser disputado por três equipas [Aves, Sporting e Rio Ave]. Acho que foi um campeão merecido".

