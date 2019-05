Sérgio Conceição conta como a equipa do FC Porto viveu o problema de saúde de Casillas

O treinador do do FC Porto, Sérgio Conceição, deu conta, esta sexta-feira, do modo como a equipa do FC Porto viveu o choque causado pelo enfarte do miocárdio sofrido por Iker Casillas, na quarta-feira, durante um treino.

Em primeiro lugar, o treinador do FC Porto garantiu que Casillas "está bem" e que tem evoluído de forma positiva. Em segundo lugar, assumiu que "a equipa sentiu como se fosse um deles a passar por isso".



"No momento, ficámos apreensivos, mas não achámos que fosse algo de muito grave. Era só uma indisposição, às vezes acontece. Houve mais 15, 20 minutos de treino, não tão focados por essa situação, e, no fim, depois soubemos o da gravidade da situação. Aí, senti verdadeiramente que o plantel ficou chocado com a situação. Ainda bem que o Iker está bem. A equipa está com ele e com a sua família. Sabemos que isto faz parte da vida do futebol, mas a vida é mais importante que tudo o resto", referiu.

Plantel visita Casillas antes de seguir para estágio

Sérgio Conceição, que tem falado "diariamente ao telefone" com Casillas, nestes últimos dois dias, garantiu que não precisa de situações destas "para unir o grupo", que é "muito forte, com um espírito muito forte e que sentiu muito" o problema de saúde do guarda-redes espanhol.



"Agora, temos de ajudá-lo na recuperação. Ele pode contar com toda a gente deste clube para que isso aconteça da melhor forma", afiançou.

O plantel do Porto vai visitar Casillas esta sexta-feira, antes de partir para estágio, para defrontar o Aves, em jogo da jornada 32 da I Liga.

"Neste período, aconselha-se alguma tranquilidade, que o Iker não seja exposto a momentos em que o coração possa bater mais forte, porque ao ver os colegas é normal que isso aconteça. Portanto, temos de ter alguma precaução com as visitas neste período. Isto está tudo feito com atenção a isso e sempre em comunicação com o nosso departamento médico para saber o que é melhor", assinalou Sérgio Conceição.