António Folha teme "um dia bem-disposto" do Benfica

O treinador do Portimonense, António Folha, teme que o Benfica tenha "um dia bem-disposto", na receção aos algarvios, a contar para a 32.ª jornada do campeonato.

"Num dia bem-disposto, o Benfica torna-se muito difícil de travar. Deram goleadas nos últimos jogos, em casa ou fora. Precisamos de ter muitas cautelas. Eles jogam em casa e são o melhor ataque. O perigo vem de todo o lado e há uma panóplia de combinações de jogo que lhes permite ter este registo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Na primeira volta, o Benfica perdeu por 2-0 no Algarve, jogo que ditou a saída de Rui Vitória do cargo. Folha garante que serão jogos completamente diferentes: "O Portimonense e o Benfica dessa altura já não têm nada a ver com os de agora. São contextos completamente diferentes".

Folha pede uma exibição com o mínimo de erros possível, contra uma equipa extremamente motivada com a liderança do campeonato, a três jornadas do final da época.

"Vamos ter mesmo muitas dificuldades, e precisamos do menor número de erros possível e não ter medo de jogar. O Benfica está extremamente motivado, líder a três jornadas do fim. Para eles, é uma final. A nós, resta-nos estar tranquilos, porque 36 pontos ainda não assegura a manutenção. Temos de dar o máximo, como nos outros jogos".

Uma montra e uma palavra para Casillas

Apesar da diferença na dimensão dos clubes, Folha garante que o Portimonense quer usar o jogo como montra, e recorda a venda de Nakajima, por 35 milhões de euros, para o Catar.

"Estes jogos são montras para o Portimonense, que é um clube vendedor. Cada jogador pode mostrar o seu valor. Os jogadores do Portimonense são de I Liga e de muita qualidade. O Portimonense já vendeu um jogador por valores que este ano não se viram em Portugal", recorda.

Antigo jogador e treinador do FC Porto, António Folha deixou uma mensagem para Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio: "Agradou-me ver os comunicados de todos os clubes a desejar melhoras ao Iker, que é um grande homem e um grande profissional. Desejo que recupere rápido, e volte a fazer o que gosta. Importante é falar do homem. Podia ter sido muito pior e não foi. Estamos a falar de um grande profissional, que tinha mais um anito para poder jogar, na minha opinião, mas face a isto tem de se ter muitas cautelas e ver a saúde do homem, porque ele ainda é muito novo para correr riscos.

O Benfica recebe o Portimonense no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.