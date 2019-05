Assunção Cristas. “Governo montou uma fantochada para se vitimizar”

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, critica a reação do Governo depois de aprovada a contagem de tempo na íntegra da carreira dos professores, e desafia o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança no parlamento.

O desafio foi deixado por Assunção Cristas numa conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa, que coincidiu com a reunião extraordinária do Governo convocada depois de o parlamento ter aprovado, na quinta-feira, a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

“Não aceitamos esta vitimização desonesta”, disse a líder do partido, acrescentando que o “Governo montou uma fantochada para se vitimizar.”

Cristas voltou a defender a votação que passou no Parlamento. “O que foi aprovado não aumenta um cêntimo ao orçamento”, sublinhou.

Nestas declarações aos jornalistas, Cristas garantiu ainda que o partido está pronto "para eleições” e desafiou o Governo a apresentar uma moção de confiança.



"Se o governo sente que perdeu o apoio dos seus, então que apresente uma moção de confiança. Se quer eleições assuma-o, não arranje desculpas"; disse a líder centrista.