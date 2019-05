Papa. "Precisamos de um jornalismo livre"

O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é comemorado a 2 de maio. Foi em 1993 que a UNESCO que instituiu a data, com o objetivo de alertar para as limitações e perseguições de que os jornalistas são alvo em muitos pontos do mundo.

A data pretende ainda promover os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, combater os ataques aos órgãos de comunicação social, lembrar os jornalistas vítimas de ataques, sequestros ou a quem são impostas limitações no exercer da sua profissão e prestar homenagem a todos os profissionais que faleceram vítimas de ataques terroristas ou que foram assassinados.

Só no último ano, foram assassinados pelo menos 94 jornalistas. Todos os anos, são vários os são capturados e mantidos prisioneiros em diversas regiões do mundo, com destaque para os países onde vigoram regimes ditatoriais.