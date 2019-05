UEFA rejeita queixas de Portugal e Luxemburgo por Júnior Moraes

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que recusou os protestos submetidos pelas federações de futebol de Portugal e Luxemburgo relativamente à utilização de Júnior Moraes, de origem brasileira, por parte da seleção da Ucrânia, em dois jogos da fase de apuramento para o Euro 2020.

As duas federações alegavam que o jogador não tinha cumprido os cinco anos ininterruptos obrigatórios de residência na Ucrânia, de acordo com os regulamentos da UEFA, para poder jogar pela seleção daquele país. O Comité de Ética e Disciplina da UEFA rejeitou as duas queixas.

Nestes dois jogos, a Ucrânia empatou com Portugal, na Luz, e venceu no Luxemburgo. Caso a UEFA tivesse aceitado os protestos, a seleção nacional podia ter ganho o jogo em questão na secretaria, o que a levaria ao segundo lugar do grupo, com quatro pontos, atrás do Luxemburgo.

