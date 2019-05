"Nas ruas de Madrid, dizem-me: 'Cristiano, volta a casa.' Gosto de ouvir isso"

Cristiano Ronaldo garante que, apesar da saída do Real Madrid, guarda carinho ao clube e à cidade, em que viveu durante nove anos, e que gosta de saber que os madrilenos e os "madridistas" sentem a sua falta.

O avançado português, que rumou no verão à Juventus, falou sobre a abertura de uma clínica capilar em entrevista à revista "ICON", do jornal espanhol "El País". Questionado sobre se se sentiu tentado a abrir o negócio noutro lado, após deixar o Real Madrid, Ronaldo explicou que aquilo que viveu na capital espanhola "não se pode apagar":

"A minha família é daqui, nasceram aqui, estive nove anos na cidade. Muitos momentos que vivi aqui não se podem apagar. Continuei com o que planeámos, porque Madrid me deu muito e como vou esquecer isso? Os espanhóis trataram-me bem. Queria dar-lhes postos de trabalho, independentemente dos problemas que tive com o Fisco. Eu ando de cabeça erguida, sei que as pessoas gostam de mim, sei que dei muito ao clube e que o clube também me deu muito. Nas ruas [de Madrid], dizem-me: 'Cris, volta a casa, esta casa será sempre tua.' Gosto de ouvir isso."

Perfil de um "bicho" que gosta de contrariar as críticas



Cristiano Ronaldo admitiu que, uma vez ou outra, pode ter sido "demasiado sincero". No entanto, deixou uma evidência. "Se tenho tudo o que tenho e ganho o que ganho, algo estarei a fazer bem", frisou.

O craque da Juventus "não descarta" tornar-se treinador, após pendurar as botas, mas não se tirará no Barcelona. "Barcelona não é para mim. Visitei uma ou duas vezes e senti que não gostam muito do Cristiano. Mas é normal, pela rivalidade [entre Real Madrid e Barcelona, Ronaldo e Lionel Messi]. Não há problema nenhum", ressalvou o avançado.

Sobre os problemas com o Fisco espanhol e as acusações de violação a uma mulher norte-americana, Kahtry Mayorga, de que tem sido alvo, Ronaldo admitiu que "gostaria de ser o escudo e solucionar todos os problemas", todavia, sabe que "sendo uma das pessoas mais mediáticas do mundo, não é fácil ocultar certas coisas" e que, "quanto mais em cima estamos, mais para baixo as pessoas querem puxar-nos".

São precisamente os detratores que dão mais motivação a Cristiano Ronaldo, numa fase em que a carreira pode estar, já, no seu apogeu:

"Vejo o futebol como uma missão: entrar em campo, ganhar, melhorar-me. Esses momentos em que entrava em campo a pensar, 'vou driblar', já não tenho, para ser sincero. Há uma pressão adicional. As pessoas estão sempre a julgar: 'Já está acabado. Tem 33, 34 ou 35 anos, devia reformar-se.' E eu quero surpreender as pessoas: o 'bicho' continua aqui."