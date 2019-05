Griezmann admite rumar aos Estados Unidos

Antoine Griezmann admite jogar, dentro de vários anos, na Liga norte-americana de futebol, a MLS.

Em entrevista ao canal "TJ Sports", em antevisão do "All-Star Game", em que o Atlético de Madrid vai defrontar os melhores jogadores da MLS, o internacional francês revelou que aprecia o futebol nos Estados Unidos:

"Será bonito poder jogar contra os melhores da MLS, que cresce a cada ano e onde me vejo jogar dentro de muitos anos. É uma liga de que gosto. Será um jogo bonito."

O avançado do Atlético explicou, ainda, que o espetáculo formado em torno de cada jogo é um dos fatores mais apelativos do desporto, nos EUA. "O 'show' é o que mais me atrai na NBA ou na MLS. Desfrutarei [do "All-Star Game"] como uma criança", assumiu o avançado.

O Jogo das Estrelas da MLS está marcado para 31 de julho, no Orlando City Stadium, casa da equipa em que joga o internacional português Nani. O Atlético de Madrid é o convidado de honra para o encontro.