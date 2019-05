Sixers batem Raptors e passam para a frente da eliminatória

Os Philadelphia 76ers passaram para a frente (2-1) da eliminatória das meias-finais da Conferência Este da NBA, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória, por 116-95, na receção aos Toronto Raptors.

Joel Embiid foi o homem do jogo, com um duplo-duplo de 33 pontos e 10 ressaltos, e teve preciosa ajuda de Jimmy Butler, que roçou um triplo-duplo, com 22 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

JJ Reddick (15 pontos), Tobias Harris (13), Ben Simmons (10) e James Ennis III (10) também estiveram em evidência, na equipa da casa.

Kawhi Leonard voltou a ser o líder dos Raptors, com 33 pontos, e teve a assistência de Pascal Siakam, que chegou aos 20 pontos. Em contraste, continua a sequência penosa de Kyle Lowry em "play offs": o base voltou a deixar o "Big-3" de Toronto coxo, ao fazer apenas sete pontos.

Com este resultado, os Sixers, que tinham entrado nas meias-finais a perder, deram a volta e já lideram, por 2-1. O próximo jogo está marcado para a madrugada de segunda-feira, novamente em Philadelphia.